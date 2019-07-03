Реклама это не только двигатель, но и крылья вашего бизнеса

Свои отделы логистики, архитектуры и дизайна, а также доставки и монтажа.

У нас всегда в наличии есть большинство исходных материалов

Мы выполняем полный комплекс работ под ключ, и нам выгодно сделать скидку за объем

…По бюджету чтоб не ударило и закон не нарушить?

Так, чтобы и креативно, и прибыльно…

Давно хотите сотворить что-то эдакое, но не знаете, как к этому подойти?

Каждый новый заказ реализуем еще быстрее предыдущего, с учетом малейших нюансов и текущих трендов. На большие объемы — большие скидки.

На каждый день или для особых случаев

Хотите экономить еще больше и получить преимущества, которые не измеряются в деньгах?

Благодаря собственной производственной базе и изготовлению «под ключ», наши цены ниже, чем у конкурентов…до 25 %!

Можем изготовить даже то, что изготовить нельзя

Наружная реклама — лучший способ достучаться к потенциальному потребителю

Несмотря на стремительное развитие digital-маркетинга и цифровых технологий, наружная реклама не только не теряет своих позиций, но и продолжает расти на глобальном рынке рекламы. Ежегодно крупнейшие корпорации тратят миллионы долларов на наружную рекламу, и эта сумма только увеличивается.

Почему Apple, Google и Amazon выбирают наружную рекламу

Лучшее подтверждение эффективности наружных рекламных конструкций — анализ Ассоциации наружной рекламы Америки. Среди топ-5 рекламодателей, использующих ее для продвижения своей продукции и услуг, а также повышения узнаваемости бренда и лояльности аудитории такие техно-гиганты, как Apple, Google и Amazon.

Особенно выделилась компания Google, заказавшая самый большой рекламный щит на Тайм Сквер, стоимостью в 2,5 млн долларов в месяц. Как отмечают эксперты в сфере рекламы: «Гугл продает интернет рекламу, чтобы покупать наружную рекламу».

Давайте разберемся, почему наружная реклама остается перспективным направлением для инвестиций и мощным маркетинговым инструментом.

Наружная реклама — лучший способ достучаться до труднодоступных потребителей

С каждым годом становится все больше людей, которые не смотрят телевизор и не слушают радио. А с интернет-рекламой тоже можно бороться, установив специальное расширение на свой браузер. Поэтому наружная реклама — это надежный способ прорекламировать ваш товар, услугу или бренд. Рекламные конструкции в транспорте, на улице и общественных местах нельзя заблокировать, выключить или перемотать.

Наружная реклама влияет на подсознание людей, даже когда они не обращают на нее внимания

Даже если прохожий не прочитал внимательно ваш билборд или ситилайт, яркий образ, слоган или логотип бренда все равно оставляют отпечаток в подсознании человека. Это значит, что, выбирая товар или услугу, потребитель может неосознанно выбрать именно ваш продукт на полке или на странице сайта.

Наружная реклама позитивно влияет на узнаваемость бренда и лояльность аудитории

Психологи уже давно установили, что люди более активно реагируют на знакомые вещи. Такое явление в психологии называется «эффектом узнаваемости». А умелый дизайн наружной рекламы в комплекте с правильно выбранным местом для установки рекламной конструкции помогут усилить этот эффект.

Наружная реклама влияет на эмоциональное состояние человека

Ученые из Harvard Business School доказали, что 95% покупок совершаются на бессознательном уровне, и только потом человек ищет логическое подтверждение своей покупке. Поэтому обращение к потребителю, а точнее к его интуитивным потребностям посредством управления его эмоциональным состоянием — этот верный путь повысить продажи.

Почему стоит обратиться к нам

Если вам нужна наружная реклама в Москве, тогда рекомендуем обратиться к нам. На то есть несколько причин:

Мы входим в топ-3 ведущих компаний в России.

Изготовление наружной рекламы осуществляется на собственном производстве. Благодаря этому мы можем гарантировать высокое качество исполнения заказов и кратчайшие сроки производства и установки рекламных конструкций.

Дизайн наружной рекламы для наших клиентов мы разрабатываем бесплатно.

У нас есть собственные площадки для размещения наружной рекламы.

В истории известны случаи, когда один рекламный баннер выводил компании в лидеры в своей отрасли. Именно поэтому доверить разработку дизайна и выбор места для размещения наружной рекламы лучше профессионалам.

Мы гарантируем максимальный эффект от вашей рекламы, кратчайшие сроки производства и высокое качество рекламной продукции.