Наружная реклама — лучший способ достучаться к потенциальному потребителю

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Несмотря на стремительное развитие digital-маркетинга и цифровых технологий, наружная реклама не только не теряет своих позиций, но и продолжает расти на глобальном рынке рекламы. Ежегодно крупнейшие корпорации тратят миллионы долларов на наружную рекламу, и эта сумма только увеличивается.
Почему Apple, Google и Amazon выбирают наружную рекламу
Лучшее подтверждение эффективности наружных рекламных конструкций — анализ Ассоциации наружной рекламы Америки. Среди топ-5 рекламодателей, использующих ее для продвижения своей продукции и услуг, а также повышения узнаваемости бренда и лояльности аудитории такие техно-гиганты, как Apple, Google и Amazon.
Особенно выделилась компания Google, заказавшая самый большой рекламный щит на Тайм Сквер, стоимостью в 2,5 млн долларов в месяц. Как отмечают эксперты в сфере рекламы: «Гугл продает интернет рекламу, чтобы покупать наружную рекламу».
Давайте разберемся, почему наружная реклама остается перспективным направлением для инвестиций и мощным маркетинговым инструментом.
С каждым годом становится все больше людей, которые не смотрят телевизор и не слушают радио. А с интернет-рекламой тоже можно бороться, установив специальное расширение на свой браузер. Поэтому наружная реклама — это надежный способ прорекламировать ваш товар, услугу или бренд. Рекламные конструкции в транспорте, на улице и общественных местах нельзя заблокировать, выключить или перемотать.
Даже если прохожий не прочитал внимательно ваш билборд или ситилайт, яркий образ, слоган или логотип бренда все равно оставляют отпечаток в подсознании человека. Это значит, что, выбирая товар или услугу, потребитель может неосознанно выбрать именно ваш продукт на полке или на странице сайта.
Психологи уже давно установили, что люди более активно реагируют на знакомые вещи. Такое явление в психологии называется «эффектом узнаваемости». А умелый дизайн наружной рекламы в комплекте с правильно выбранным местом для установки рекламной конструкции помогут усилить этот эффект.
Ученые из Harvard Business School доказали, что 95% покупок совершаются на бессознательном уровне, и только потом человек ищет логическое подтверждение своей покупке. Поэтому обращение к потребителю, а точнее к его интуитивным потребностям посредством управления его эмоциональным состоянием — этот верный путь повысить продажи.
Почему стоит обратиться к нам
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В истории известны случаи, когда один рекламный баннер выводил компании в лидеры в своей отрасли. Именно поэтому доверить разработку дизайна и выбор места для размещения наружной рекламы лучше профессионалам.
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