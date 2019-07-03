Наружная реклама — лучший способ достучаться к потенциальному потребителю

Перезвоните мне
+7 495 960 67 77sales@limesmedia.ru
24/7
Наружная реклама
По космическим технологиям
Реклама это не только двигатель,
но и крылья вашего бизнеса
  • Собственное автоматизированное производство
  • Гарантированное обслуживание
  • Бесплатный дизайн
Получить бесплатную консультацию и предложение





Ваша реклама там,
где она нужна!
Рекламные вывески
от
1 900
руб за кв.м.
Рекламные стеллы
от
14 000
руб
Медиафасады
от
72 000
руб
Выставочные стенды
от
15 000
руб
Интерьерное оформление
от
2 400
руб за кв.м.
Крышные установоки
от
48 000
руб
Причины работать именно с нами!
01 Цена
Во-первых:
Цена
Вся продукция изготавливается на современном оборудовании, используя передовые технологии.
Современное автоматизированное оборудование позволяет снизить себестоимость продукции за счет точности
Оптовые партнерские цены от производителей на материалы
Мы выполняем полный комплекс работ под ключ, и нам выгодно сделать скидку за объем
Партнерская программа для постоянных клиентов
Получить консультацию и расчет
02 Срок
Во-вторых:
Срок
Круглосуточное производство рекламы
У нас всегда в наличии есть большинство исходных материалов
Свои отделы логистики, архитектуры и дизайна, а также доставки и монтажа.
Вызвать замерщика и получить бесплатный аудит
02 Качество
В-третьих:
Качество
Соответствие производства международному стандарту качества ISO 9001
Все используемые материалы сертифицированы и имеют гарантию качества
Все конструкции, собранные на производстве проходят обязательную проверку перед сдачей заказчику!
Монтаж выполняет бригада высококвалифицированных профессионалов с огромным опытом работы
На нашу продукцию всегда идет гарантия и постгарантийное обслуживание.
Хочу результативную рекламу
Нестандартная реклама
это наш профиль
Если нужно продать непродаваемое или реализовать нереализуемое

Давно хотите сотворить что-то эдакое, но не знаете, как к этому подойти?

Так, чтобы и креативно, и прибыльно…

…По бюджету чтоб не ударило и закон не нарушить?

Звоните прямо сейчас
+7(495)960-67-77
или оставьте заявку и ожидайте звонка
Нестандартный заказ
Наши работы - фото 1Наши работы - фото 2Наши работы - фото 3Наши работы - фото 4Наши работы - фото 5Наши работы - фото 6
Новые креативные решения для наших клиентов
На каждый день или для особых случаев
Быстро приковывают внимание целевой аудитории за счет яркости и уникальности.
Приносят еще больше прибыли с любых товаров, регулярно увеличивая средний чек.
Являются продолжением Вашего бренда и повышают имидж Вашей компании.
Созданы из экологически чистых и безопасных материалов, прошедших сертификацию
Каждый новый заказ реализуем еще быстрее предыдущего, с учетом малейших нюансов и текущих трендов. На большие объемы — большие скидки.
Сделать заказ
Наш блог
Сколько стоит крышная установка отдельно стоящими буквами?
03/07/2019
Сколько стоит крышная установка отдельно стоящими буквами?
Наружные конструкции в виде символов устанавливаются на крышах коммерческих или жилых объектов и ...
Вращающиеся рекламные конструкции на кровле здания
03/07/2019
Вращающиеся рекламные конструкции на кровле здания
Постоянно усиливающаяся конкуренция заставляет изобретать новые решения, которые будут удерживать...
Лучшие выставочные стенды
03/07/2019
Лучшие выставочные стенды
По разным подсчетам, каждый год в мире проходит 31 000 событий, которые посещают представители 4,...
Необычные выставочные стенды
03/07/2019
Необычные выставочные стенды
Конструкции используют на крупных мероприятиях международного масштаба, небольших корпоративных т...
Все публикации
Современное автоматизированное производство
Можем изготовить даже то, что изготовить нельзя
Современное оборудование, возможность работы в полную загрузку и без остановок.
Соответствие ISO 9001 — международному стандарту качества, признанному в 170+ странах.
Быстрый запуск, высокая точность и исключение брака на любом этапе изготовления.
Возможность изготовления нестандартной рекламы и реализация самых креативных решений

Благодаря собственной производственной базе и изготовлению «под ключ», наши цены ниже, чем у конкурентов…до 25 %!

Хотите экономить еще больше и получить преимущества, которые не измеряются в деньгах?

Станьте нашим партнером!

Сделать заказ

Наружная реклама — лучший способ достучаться к потенциальному потребителю

Несмотря на стремительное развитие digital-маркетинга и цифровых технологий, наружная реклама не только не теряет своих позиций, но и продолжает расти на глобальном рынке рекламы. Ежегодно крупнейшие корпорации тратят миллионы долларов на наружную рекламу, и эта сумма только увеличивается.

Почему Apple, Google и Amazon выбирают наружную рекламу

Лучшее подтверждение эффективности наружных рекламных конструкций — анализ Ассоциации наружной рекламы Америки. Среди топ-5 рекламодателей, использующих ее для продвижения своей продукции и услуг, а также повышения узнаваемости бренда и лояльности аудитории такие техно-гиганты, как Apple, Google и Amazon.

Особенно выделилась компания Google, заказавшая самый большой рекламный щит на Тайм Сквер, стоимостью в 2,5 млн долларов в месяц. Как отмечают эксперты в сфере рекламы: «Гугл продает интернет рекламу, чтобы покупать наружную рекламу».

Давайте разберемся, почему наружная реклама остается перспективным направлением для инвестиций и мощным маркетинговым инструментом.

Наружная реклама — лучший способ достучаться до труднодоступных потребителей

С каждым годом становится все больше людей, которые не смотрят телевизор и не слушают радио. А с интернет-рекламой тоже можно бороться, установив специальное расширение на свой браузер. Поэтому наружная реклама — это надежный способ прорекламировать ваш товар, услугу или бренд. Рекламные конструкции в транспорте, на улице и общественных местах нельзя заблокировать, выключить или перемотать.

Наружная реклама влияет на подсознание людей, даже когда они не обращают на нее внимания

Даже если прохожий не прочитал внимательно ваш билборд или ситилайт, яркий образ, слоган или логотип бренда все равно оставляют отпечаток в подсознании человека. Это значит, что, выбирая товар или услугу, потребитель может неосознанно выбрать именно ваш продукт на полке или на странице сайта.

Наружная реклама позитивно влияет на узнаваемость бренда и лояльность аудитории

Психологи уже давно установили, что люди более активно реагируют на знакомые вещи. Такое явление в психологии называется «эффектом узнаваемости». А умелый дизайн наружной рекламы в комплекте с правильно выбранным местом для установки рекламной конструкции помогут усилить этот эффект.

Наружная реклама влияет на эмоциональное состояние человека

Ученые из Harvard Business School доказали, что 95% покупок совершаются на бессознательном уровне, и только потом человек ищет логическое подтверждение своей покупке. Поэтому обращение к потребителю, а точнее к его интуитивным потребностям посредством управления его эмоциональным состоянием — этот верный путь повысить продажи.

Почему стоит обратиться к нам

Если вам нужна наружная реклама в Москве, тогда рекомендуем обратиться к нам. На то есть несколько причин:

В истории известны случаи, когда один рекламный баннер выводил компании в лидеры в своей отрасли. Именно поэтому доверить разработку дизайна и выбор места для размещения наружной рекламы лучше профессионалам.

Мы гарантируем максимальный эффект от вашей рекламы, кратчайшие сроки производства и высокое качество рекламной продукции.

Наши клиенты
Наши постоянные клиенты
и партнеры, которые доверяют нам свое лицо
Алексей Андреев
Топ Менеджер по продажам Huawei в России
Спасибо компании Limesmedia за то, что выполнили достаточно сложный заказ в срок.
Олег Дмитриев
Директор OOO "ТекАвтоматикГрупп"
Удивительная компания. Команда дизайнеров дружелюбная и профессиональная. Они всегда прилагают все усилия для создания моего проекта!
Руслан Малиев
Старший менеджер СommunLife
Наш офис получил вторую жизнь после того, как мы украсили стены виниловой наклейкой. Спасибо за вашу работу.
Татьяна Сомина
Руководитель рекламного отдела "Визион"
Изготовление нашего баннера началось сразу же после заказа, и мы получили его на следующий рабочий день. Профессиональная команда!
Мы ценим наших друзей
Индивидуальные условия и гибкая система скидок, возможность рассрочки платежей.
Рассылка сообщений о подходящихи освобождающихся площадях по наружной рекламе.
Внедрениесамых передовых инструментов и технологий, дополнительные AB-тестирования.
Полное юридическое сопровождение, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
За 11 лет нашей работы мы успешно сработались с сотнями предприятий, которые теперь являются нашими друзьями и хорошими партнерами по бизнесу!
Подружиться
Оставить заявку
Отправить