Широкоформатная УФ печать «Под ключ» от 620р Предложение ограничено по количеству дней . часов минут : секунд Монтаж по всей России и Европе Точно в срок Расчитать стоимость

УФ печать

UV-печать — это разновидность струйной печати, при которой применяются УФ-отверждаемые чернила, застывающие под ультрафиолетовых излучением. Это позволяет использовать ее для печати широкоформатных постеров, баннеров, плакатов, афиш, сохраняющих свою привлекательность даже спустя много лет использования вне помещений.В качестве материалов используется ПВХ обычный, цветной, ПЭТ листовой, черный и белый пенокартон, фотобумага, акрил, баннерная сетка.Уф печать на акриле самая популярная услуга. Толщина исходников колеблется от 0,5 до 10 мм. Разрешение — 1440 dpi.

В Limesmedia можно заказать ультрафиолетовую широкоформатную печать по низким ценам, с доставкой по Москве и области. Предоставляем услугу под ключ — разрабатываем продающий дизайн, выполняем допечатную подготовку.

Ультрафиолетовая широкоформатная печать на рулонах

Наносится на мягкие гибкие материалы, которые изготавливают и хранят в рулонах. Чаще всего заказывают для производства бесшовной продукции больших размеров. Печать на пленке применяют для изготовлениякрупногабаритных баннеров, изображений на две стороны для светящихся установок, длинных изделий для размещения на фасадах и крышах, без швов.

Цены на услуги уф печати

Уф печать Цена за 1 кв.м. УФ-печать на стекле сплошная 2170 р УФ-печать на стекле витражная 2290 ₽ УФ-печать на стекле градиентная 2350 ₽ УФ-печать на зеркале с белым 2350 ₽ УФ-печать на зеркале градиентная 2550 ₽ УФ-печать на МДФ, ЛДСП 2050₽ УФ-печать на дереве, фанере 1650 ₽ УФ-печать на керамограните, керамической плитке 2450 ₽ УФ-печать на ткани, холсте, жалюзи 1850 ₽ УФ-печать на пленке, бумаге, обоях 950 ₽ На пластике ПВХ, Пентапринт, пенокартон 520 ₽ Оргстекло,ПЭТ,Поликарбонат,Полистирол, Полипропилен 600 ₽ УФ-печать на оргстекле, ПЭТ, Поликарбонате, Полистироле 800 ₽ УФ-печать на На ковролине, линолеуме 750 ₽

Преимущества UF-печати

Получение стойких отпечатков. Воздействием ультрафиолета делает полимеризацию чернил необратимой. По ее завершению краска высыхает полностью и даже воздействие температур, ветра или абразивов, например, пыли, не приводит к ухудшению картинки. Это особенно важно при использовании в наружной рекламе.

Использование белил. Ультрафиолетовая широкоформатная печать белой краской осуществляется на темном исходнике и прозрачных пленках. Это позволяет получать контрастные рисунки на прозрачном или затемненном фоне с добавлением белой краски и привлекать внимание целевой аудитории.

Чернила, применяемые в принтерах и УФ-плоттерах, отличаются экологичностью и наличием одного элемента. Они сохраняют свою плотностью, что исключает забивание сопла принтера. При этом, быстро высыхают на холсте, бумаге, других исходниках. Отсутствие вредных примесей позволяет использовать их для интерьерных экспозиций.

Безопасность красок предполагает использование в социальных целях, например, в образовательных, дошкольных и лечебных организациях для изготовления обучающих, информационных досок.

Краска сохнет быстро, что позволяет выдерживать минимальное количество брака и по минимальной цене получать множество плакатов, баннеров, etc.

Технология предоставляет все возможности полноцвета с сохранением ярких и градиентных цветовых переходов. Помимо полной палитры CMYK, для большей эффектности можно применять бесцветный лак.

УФ-печать позволяет полностью преобразить данный материал и придать ему новые краски. Наша компания оказывает услуги нанесения изображений на стекло с помощью УФ-печати, выполняя заказы любого уровня сложности и объема. Такая печать является прекрасным методом декорирования любых помещений.

С помощью УФ-печати на стекле декорируются окна, витрины и многие другие объекты. Нанесение изображения на стекло делает изделия более оригинальными и эксклюзивными, так что они сразу привлекают внимание.

Подайте заявку и получите скидку на дизайн Оставьте номер телефона прямо сейчас, и мы разработаем дизайн с хорошей скидкой! Заполнить заявку Отправить заявку Нажимая кнопку «Отправить заявку», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.

УФ печать цена на пленке в Москве по низким ценам

В Limesmedia возможна UV-печать на ПВХ, рулонных и других материалах. Звоните. Менеджер подскажет предварительный бюджет и время изготовления. При необходимости выедет на объект и запросит дополнительные данные.

На нашем производстве самое современное оборудование Onset S40 Fujifilm Uvistar 3532 HP Latex 3500 Eaglt Columbia Технические возможности Максимальнй размер печатного поля: 3,2х1,6 м Толщина материала: до 50 м Производительность: до 940 кв.м/ч Разрешение печати: до 1200 dpi, UV-чернила Цвета: CMYK, LC, LM Панель на материалах: пенокартон, ПВХ, пенопласт, гофрокартон, бумага, баннерная ткань, вениловая пленка, фанера, акрил, сталь и любой другой материал

Плюсы УФ-печати

У этой технологии печати есть множество преимуществ:

Возможность нанесения изображения на материалы различного цвета, при этом оттенок самого рисунка не меняется.

Четкость мелких деталей и насыщенность цветов.

Невосприимчивость к лучам солнечного и искусственного света, а также сохранение яркости красок на протяжении длительного времени.

Легкое очищение от пыли при использовании средств для мытья стекол (не должны содержать абразивы и агрессивные реагенты).

Возможность нанесения на множество видов плоских поверхностей.

Мгновенное застывание чернил на поверхности после нанесения, что избавляет от необходимости сушки изделия, а также не дает возможности рисунку размазываться.

Высокая четкость получаемых изображений и яркость красок.

Безвредность. В составе УФ-чернил отсутствуют токсичные вещества, поэтому с помощью данной технологии безопасно выполнять широкоформатную печать на деталях интерьера.

Сохранение фактуры покрываемого материала, то есть если печать осуществляется на рельефных поверхностях, то изображение повторяет этот рельеф.

Возможность печати белым цветом.

Возможность нанести на полученное изображение прозрачный лак.

Изделиям с нанесенной фотопечатью не требуется особый уход. Необходимо лишь периодическое очищение поверхности влажной тряпкой.

Современное автоматизированное производство Можем изготовить даже то, что изготовить нельзя Современное оборудование, возможность работы в полную загрузку и без остановок. Соответствие ISO 9001 — международному стандарту качества, признанному в 170+ странах. Быстрый запуск, высокая точность и исключение брака на любом этапе изготовления. Возможность изготовления нестандартной рекламы и реализация самых креативных решений Благодаря собственной производственной базе и изготовлению «под ключ», наши цены ниже, чем у конкурентов…до 25 %! Хотите экономить еще больше и получить преимущества, которые не измеряются в деньгах? Станьте нашим партнером! Сделать заказ

Особенности

В отличие от широкоформатной печати сольватными чернилами, технология, в которой краска отвердевает под воздействием ультрафиолета, отличается безопасностью и экологичностью готовой продукции, которая может использоваться для оформления жилых интерьеров.

Данная технология является простой в использовании и экологичной, а также может применяться на разнообразных материалах.

Как правило, фотопечать сразу наносится на необходимую поверхность с помощью специального оборудования. Готовые изделия, полученные с помощью УФ-печати, имеют невысокую стоимость.

УФ-печать включает следующие этапы:

Поверхность хорошо очищается и подготавливается. Поверхность обрабатывается безвредными химическими средствами, обеспечивающими необходимое проникновение чернил. Желаемое изображение наносится на поверхность. Изделие проходит постпечатную обработку.

Сегодня УФ-печать — это инновационная и активно развивающаяся технология. С помощью такой печати на стекле возможно создание реальных произведений искусства, которые могут удивлять любого. Изображение может наноситься на изделия различных размеров, от небольших до имеющих серьезные габариты (например, целые окна). Печать на стекле может осуществляться на поверхностях с различными характеристиками.

Корнилов МаксимТехнический директор в сфере наружной и внутреней рекламы Автор статьи:Технический директор в сфере наружной и внутреней рекламы sales@limesmedia.ru

Даже при рельефном изделии можно использовать УФ-технологию, поскольку краски на участках, которые имеют большие перепады по высоте, ложатся без потерь яркости. Такая печать является выгодным вложением средств для декорирования различных объектов и придания им индивидуальности.

Чтобы заказать уф печать на стекле, требуется позвонить по контактному телефону.