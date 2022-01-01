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Широкоформатная УФ печать

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УФ печать

UV-печать — это  разновидность струйной печати, при которой применяются УФ-отверждаемые чернила, застывающие под ультрафиолетовых излучением. Это позволяет использовать ее для печати широкоформатных постеров, баннеров, плакатов, афиш, сохраняющих свою привлекательность даже спустя много лет использования вне помещений.В качестве материалов используется ПВХ обычный, цветной, ПЭТ листовой, черный и белый пенокартон, фотобумага, акрил, баннерная сетка.Уф печать на акриле самая популярная услуга. Толщина исходников колеблется от 0,5 до 10 мм. Разрешение — 1440 dpi.

В Limesmedia можно заказать ультрафиолетовую широкоформатную печать по низким ценам, с доставкой по Москве и области. Предоставляем услугу под ключ — разрабатываем продающий дизайн, выполняем допечатную подготовку.

Ультрафиолетовая широкоформатная печать на рулонах

Наносится на мягкие гибкие материалы, которые изготавливают и хранят в рулонах. Чаще всего заказывают для производства бесшовной продукции больших размеров. Печать на пленке применяют для изготовлениякрупногабаритных баннеров, изображений на две стороны для светящихся установок, длинных изделий для размещения на фасадах и крышах, без швов.

 

Цены на услуги уф печати
Уф печатьЦена за 1 кв.м.
УФ-печать на стекле сплошная2170 р
УФ-печать на стекле витражная 2290 ₽
УФ-печать на стекле градиентная 2350 ₽
УФ-печать на зеркале с белым 2350 ₽
УФ-печать на зеркале градиентная2550 ₽
УФ-печать на МДФ, ЛДСП 2050₽
УФ-печать на дереве, фанере1650 ₽
УФ-печать на керамограните, керамической плитке2450 ₽
УФ-печать на ткани, холсте, жалюзи 1850 ₽
УФ-печать на пленке, бумаге, обоях950 ₽
На пластике ПВХ, Пентапринт, пенокартон520 ₽
Оргстекло,ПЭТ,Поликарбонат,Полистирол, Полипропилен600 ₽
УФ-печать на оргстекле, ПЭТ, Поликарбонате, Полистироле800 ₽
УФ-печать на На ковролине, линолеуме 750 ₽

 
Широкоформатная печать высокого качества
по доступной цене
УФ печать на гофрокартоне
от
400
руб за кв.м.
УФ печать на дереве
от
450
руб за кв.м.
УФ печать на акриле
от
400
руб за кв.м.
УФ печать на керамической плитке
от
700
руб за кв.м.
УФ печать на ковролине
от
700
руб за кв.м.
УФ печать на коже
от
500
руб за кв.м.
УФ печать на линолеуме
от
670
руб за кв.м.
Уф печать на магнитном виниле
от
560
руб за кв.м.
УФ печать на металле
от
700
руб за кв.м.
УФ печать на пенокартоне
от
500
руб за кв.м.
УФ печать на пластиковых носителях
от
400
руб за кв.м.
УФ-печать на композитах
от
500
руб за кв.м.

Преимущества UF-печати

УФ-печать  позволяет полностью преобразить данный материал и придать ему новые краски. Наша компания оказывает услуги нанесения изображений на стекло с помощью УФ-печати, выполняя заказы любого уровня сложности и объема. Такая печать является прекрасным методом декорирования любых помещений.

С помощью УФ-печати на стекле декорируются окна, витрины и многие другие объекты. Нанесение изображения на стекло делает изделия более оригинальными и эксклюзивными, так что они сразу привлекают внимание.

 

 
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УФ печать цена на пленке в Москве по низким ценам

В Limesmedia возможна UV-печать на ПВХ, рулонных и других материалах. Звоните. Менеджер подскажет предварительный бюджет и время изготовления. При необходимости выедет на объект и запросит дополнительные данные. 

На нашем производстве самое современное оборудование
Onset S40
Fujifilm Uvistar 3532
HP Latex 3500
Eaglt Columbia
 
Технические возможности
 
Максимальнй размер печатного поля: 3,2х1,6 м
 
Толщина материала: до 50 м
 
Производительность: до 940 кв.м/ч
 
Разрешение печати: до 1200 dpi, UV-чернила
 
Цвета: CMYK, LC, LM
 
Панель на материалах: пенокартон, ПВХ, пенопласт, гофрокартон, бумага, баннерная ткань, вениловая пленка, фанера, акрил, сталь и любой другой материал

 Плюсы УФ-печати

У этой технологии печати есть множество преимуществ:

Изделиям с нанесенной фотопечатью не требуется особый уход. Необходимо лишь периодическое очищение поверхности влажной тряпкой.

 

 

Современное автоматизированное производство
Можем изготовить даже то, что изготовить нельзя
Современное оборудование, возможность работы в полную загрузку и без остановок.
Соответствие ISO 9001 — международному стандарту качества, признанному в 170+ странах.
Быстрый запуск, высокая точность и исключение брака на любом этапе изготовления.
Возможность изготовления нестандартной рекламы и реализация самых креативных решений

Благодаря собственной производственной базе и изготовлению «под ключ», наши цены ниже, чем у конкурентов…до 25 %!

Хотите экономить еще больше и получить преимущества, которые не измеряются в деньгах?

Станьте нашим партнером!

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Особенности

В отличие от широкоформатной печати сольватными чернилами, технология, в которой краска отвердевает под воздействием ультрафиолета, отличается безопасностью и экологичностью готовой продукции, которая может использоваться для оформления жилых интерьеров.

Данная технология является простой в использовании и экологичной, а также может применяться на разнообразных материалах.

Как правило, фотопечать сразу наносится на необходимую поверхность с помощью специального оборудования. Готовые изделия, полученные с помощью УФ-печати, имеют невысокую стоимость.

УФ-печать включает следующие этапы:

  1. Поверхность хорошо очищается и подготавливается.
  2. Поверхность обрабатывается безвредными химическими средствами, обеспечивающими необходимое проникновение чернил.
  3. Желаемое изображение наносится на поверхность.
  4. Изделие проходит постпечатную обработку.

Сегодня УФ-печать — это инновационная и активно развивающаяся технология. С помощью такой печати на стекле возможно создание реальных произведений искусства, которые могут удивлять любого. Изображение может наноситься на изделия различных размеров, от небольших до имеющих серьезные габариты (например, целые окна). Печать на стекле может осуществляться на поверхностях с различными характеристиками.

Корнилов Максим
Автор статьи:Корнилов МаксимТехнический директор в сфере наружной и внутреней рекламыsales@limesmedia.ru

Даже при рельефном изделии можно использовать УФ-технологию, поскольку краски на участках, которые имеют большие перепады по высоте, ложатся без потерь яркости. Такая печать является выгодным вложением средств для декорирования различных объектов и придания им индивидуальности.

Чтобы заказать уф печать на стекле, требуется позвонить по контактному телефону.

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