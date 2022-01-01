UV-печать — это разновидность струйной печати, при которой применяются УФ-отверждаемые чернила, застывающие под ультрафиолетовых излучением. Это позволяет использовать ее для печати широкоформатных постеров, баннеров, плакатов, афиш, сохраняющих свою привлекательность даже спустя много лет использования вне помещений.В качестве материалов используется ПВХ обычный, цветной, ПЭТ листовой, черный и белый пенокартон, фотобумага, акрил, баннерная сетка.Уф печать на акриле самая популярная услуга. Толщина исходников колеблется от 0,5 до 10 мм. Разрешение — 1440 dpi.
В Limesmedia можно заказать ультрафиолетовую широкоформатную печать по низким ценам, с доставкой по Москве и области. Предоставляем услугу под ключ — разрабатываем продающий дизайн, выполняем допечатную подготовку.
Наносится на мягкие гибкие материалы, которые изготавливают и хранят в рулонах. Чаще всего заказывают для производства бесшовной продукции больших размеров. Печать на пленке применяют для изготовлениякрупногабаритных баннеров, изображений на две стороны для светящихся установок, длинных изделий для размещения на фасадах и крышах, без швов.
|Уф печать
|Цена за 1 кв.м.
|УФ-печать на стекле сплошная
|2170 р
|УФ-печать на стекле витражная
|2290 ₽
|УФ-печать на стекле градиентная
|2350 ₽
|УФ-печать на зеркале с белым
|2350 ₽
|УФ-печать на зеркале градиентная
|2550 ₽
|УФ-печать на МДФ, ЛДСП
|2050₽
|УФ-печать на дереве, фанере
|1650 ₽
|УФ-печать на керамограните, керамической плитке
|2450 ₽
|УФ-печать на ткани, холсте, жалюзи
|1850 ₽
|УФ-печать на пленке, бумаге, обоях
|950 ₽
|На пластике ПВХ, Пентапринт, пенокартон
|520 ₽
|Оргстекло,ПЭТ,Поликарбонат,Полистирол, Полипропилен
|600 ₽
|УФ-печать на оргстекле, ПЭТ, Поликарбонате, Полистироле
|800 ₽
|УФ-печать на На ковролине, линолеуме
|750 ₽
Преимущества UF-печати
УФ-печать позволяет полностью преобразить данный материал и придать ему новые краски. Наша компания оказывает услуги нанесения изображений на стекло с помощью УФ-печати, выполняя заказы любого уровня сложности и объема. Такая печать является прекрасным методом декорирования любых помещений.
С помощью УФ-печати на стекле декорируются окна, витрины и многие другие объекты. Нанесение изображения на стекло делает изделия более оригинальными и эксклюзивными, так что они сразу привлекают внимание.
В Limesmedia возможна UV-печать на ПВХ, рулонных и других материалах. Звоните. Менеджер подскажет предварительный бюджет и время изготовления. При необходимости выедет на объект и запросит дополнительные данные.
Плюсы УФ-печати
У этой технологии печати есть множество преимуществ:
Изделиям с нанесенной фотопечатью не требуется особый уход. Необходимо лишь периодическое очищение поверхности влажной тряпкой.
Благодаря собственной производственной базе и изготовлению «под ключ», наши цены ниже, чем у конкурентов…до 25 %!
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В отличие от широкоформатной печати сольватными чернилами, технология, в которой краска отвердевает под воздействием ультрафиолета, отличается безопасностью и экологичностью готовой продукции, которая может использоваться для оформления жилых интерьеров.
Данная технология является простой в использовании и экологичной, а также может применяться на разнообразных материалах.
Как правило, фотопечать сразу наносится на необходимую поверхность с помощью специального оборудования. Готовые изделия, полученные с помощью УФ-печати, имеют невысокую стоимость.
УФ-печать включает следующие этапы:
Сегодня УФ-печать — это инновационная и активно развивающаяся технология. С помощью такой печати на стекле возможно создание реальных произведений искусства, которые могут удивлять любого. Изображение может наноситься на изделия различных размеров, от небольших до имеющих серьезные габариты (например, целые окна). Печать на стекле может осуществляться на поверхностях с различными характеристиками.
Даже при рельефном изделии можно использовать УФ-технологию, поскольку краски на участках, которые имеют большие перепады по высоте, ложатся без потерь яркости. Такая печать является выгодным вложением средств для декорирования различных объектов и придания им индивидуальности.
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